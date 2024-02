Shopping do DF se preocupa com a inclusão

Na intenção de proporcionar um ambiente inclusivo, pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) podem utilizar abafadores de ruídos

O Pátio Brasil Shopping implementou uma medida para tornar o seu ambiente mais inclusivo e acolhedor para pessoas com sensibilidade auditiva, principalmente aquelas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Agora, o mall oferece o empréstimo gratuito de protetores de sons e ruídos aos seus visitantes que sofrem com desconforto e dificuldades de interação social em ambientes com mais barulho, como os shoppings.

O empréstimo do acessório é realizado por meio do preenchimento de um cadastro no Balcão de Informações (Piso P1) ou Espaço Família (Piso PL), mas é necessário consultar a disponibilidade. Os equipamentos são dispositivos que auxiliam na redução do impacto de sons externos, diminuindo o volume consideravelmente, o que proporciona uma experiência mais tranquila e agradável ao cliente durante o tempo de permanência no centro comercial.

“Nosso objetivo é tornar o shopping um local acolhedor para todos os públicos em suas experiências. Sabemos que a hipersensibilidade auditiva pode ser um desafio para as pessoas com TEA e suas famílias. Além da inclusão e da democratização de acesso ao nosso espaço, esperamos inspirar outros estabelecimentos a adotarem medidas semelhantes”, explica Carolina Strazer, gerente de marketing do shopping.

Horário de funcionamento: