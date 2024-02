Castra DF anuncia abertura de cadastro para castração de pets na Estrutural

O cadastro para castração gratuita de cães e gatos estará disponível nos dias 1 e 2 de março com 1.500 vagas.

O programa Castra-DF promovido pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Proteção Animal do Distrito Federal, anuncia a abertura do cadastro para castração gratuita de cães e gatos nos dias 1 e 2 de março, no Ginásio do Centro Olímpico, localizado na Região Administrativa da Estrutural.

A campanha, que disponibilizará 1.500 vagas, visa controlar a população de animais de rua e promover a saúde e bem-estar dos pets. O cadastro, realizado presencialmente por ordem de chegada na fila, contempla serviços gratuitos de castração, além de hemograma e exames cardiológicos.

Os tutores interessados devem comparecer munidos apenas de documento de identificação com foto. Animais indicados para castração devem ter idade mínima de seis meses e pesar dois quilos ou mais. É importante ressaltar que, após avaliação veterinária, animais considerados inaptos para a cirurgia resultarão na perda da vaga.

Além da castração, o projeto oferecerá cursos gratuitos, incluindo Banho, Tosa e Estética de Pets, Administração e Gestão de Pet Shops, Hospedagem de Pets, Confeitaria para Pets e Cuidador de Pets e Passeador de Cães a partir do dia 18 de março. As inscrições para os cursos podem ser feitas no site do Castra DF.

A divulgação dos resultados finais do cadastro será realizada até o dia 5 de março nos sites castradf.com.br e sema.df.gov.br.

Para mais informações, contatar:

Telefone: (61) 99373-8914

Email: [email protected]

Serviço: Castra-DF

Local: Centro Olímpico da Estrutural

Realização: Instituto OMNI

Apoio: SEMA