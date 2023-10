GDF entrega novos condomínios no Itapoã Parque

De acordo com a Codhab, o empreendimento tem capacidade para atender cerca de 50 mil moradores em 12.112 apartamentos

O Governo do Distrito Federal (GDF), por meio da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF (Codhab), entregou, nesta quinta-feira (26), quatro condomínios no Itapoã Parque. Foram entregues 256 unidades habitacionais e 320 residenciais. Na ocasião, a vice-governadora, Celina Leão (PP), passou as chaves dos apartamentos para quatro beneficiárias.

De acordo com a Codhab, o empreendimento tem capacidade para atender cerca de 50 mil moradores em 12.112 apartamentos. Atualmente 3.264 famílias já foram contempladas com moradias no Itapoã Parque. As unidades são destinadas às pessoas com faixas de renda de R$ 1.800,01 a R$ 2.600,00 e acima de R$ 7.000,01 a 12 salários mínimos.

Em discurso, Celina reforçou a importância das ações do GDF para beneficiar a região do Itapoã Parque. “Aqui é um equipamento público, não são só as moradias. Aqui nós temos escolas, temos toda uma captação e tratamento de água. É uma grande obra que está sendo entregue por etapas. Entendemos que estamos atendendo as pessoas que mais precisam”.

Em relação às pessoas que entram na lista para adquirirem uma moradia e, após contempladas, tentam vender o apartamento, Celina fez uma alerta. “É muito importante informar que essas pessoas que estão usando da lista da Codhab para terem acesso à moradia e que não precisam, serão fiscalizadas e esses imóveis podem ser resgatados pelo GDF, para que esses imóveis entrem novamente na listagem da Codhab. O que precisa ficar bem claro é que isso não é mercado imobiliário. O objetivo é beneficiar as pessoas que precisam de moradia”.

Os condomínios do Itapoã Parque contam com guarita, playground, churrasqueira e estacionamento. Além disso, a região já tem uma escola classe com capacidade para 1,3 mil alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental e para estudantes da educação infantil. Ainda há a previsão da construção de outras quatro escolas e dois centros de assistência social.

As autoridades públicas presentes no evento lembraram da necessidade da regularização do Itapoã Parque, e citaram números que demonstram o desenvolvimento da região. Segundo o presidente da Codhab, Marcelo Fagundes, 800 crianças estão matriculadas na Escola 502, 95 milhões de impostos são gerados com os empreendimentos e 2 mil empregos diretos e 4 mil indiretos foram concebidos.

“Isso movimenta a economia, traz prosperidade para o Distrito Federal, traz alegria para o governo porque vemos as obras acontecendo. Tudo isso acontece por conta da geração de tributos, de uma economia que é autossuficiente e que gera renda para o governo para que o governo possa atender a população. Esse evento mostra a realização de sonhos não apenas de quem recebe a chave, mas também de nós que estamos com a missão de entregar”, comenta Marcelo Fagundes.