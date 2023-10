Parte superior do novo viaduto do Setor Policial começa a ser concretada

Nesta semana, foi realizado o içamento de 12 vigas de sustentação do tabuleiro, cada uma com 18 metros de comprimento e cerca de 28 toneladas

Quem passa pela Estrada Parque Indústrias Gráficas (Epig) e pela Estrada Setor Policial Militar (ESPM) certamente percebeu a grande movimentação de máquinas e operários em função das obras de requalificação das vias. “Estamos trabalhando na implantação do corredor de ônibus e na eficiência da mobilidade urbana dessas vias”, explicou Luciano Carvalho, secretário de obras do GDF.

Uma das obras em andamento é a construção de novo viaduto no Setor Policial, logo à frente de um já existente, próximo à intersecção com a Epig. Nestas segunda (23) e terça-feiras (24), sempre no período noturno, foi realizado o içamento de 12 vigas de sustentação do tabuleiro, cada uma com 18 metros de comprimento e cerca de 28 toneladas. “Essa talvez seja uma das etapas mais importantes da construção de um viaduto”, avaliou Carvalho.

A partir de agora, os serviços se concentram na armação, forma e concretagem das transversinas (vigas de apoio) e lançamento das pré-lajes. A previsão é que, nas próximas semanas, novos desvios de trânsito sejam adotados para a continuidade dos serviços.

“A evolução é muito positiva, dentro do cronograma estabelecido. O impacto é inevitável, apesar de todas as medidas para minimizar os transtornos. Desta forma, pedimos compreensão e atenção de toda a população para as novas alterações de trânsito necessárias em função do avanço dos serviços”, pontuou Ricardo Terenzi, subsecretário de fiscalização de obras do GDF.

*Com informações da Secretaria de Obras e Infraestrutura