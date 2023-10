Oito supermercados de uma mesma rede são flagrados furtando energia

Quando calculado o volume do desvio, toda a energia não medida e consumida será cobrada por meio de processo administrativo

Em parceria com a Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (CORPATRI) da Polícia Civil, a Neoenergia Brasília descobriu que oito supermercados de uma mesma rede estariam furtando energia por meio de fraude nos medidores dos estabelecimentos ou o desvio de energia.

Assim, foi deflagrada a Operação Cesta Básica, que verificou que em 100% da rede, que tem unidades em Santa Maria, Taguatinga, Ceilândia, Gama e Recanto das Emas, foram encontradas irregularidades.

Os responsáveis pela rede foram conduzidos à delegacia para prestar os esclarecimentos e para que respondam no âmbito criminal. Enquanto isso, técnicos da Neoenergia visitam as unidades para que os medidors de energia passem por uma análise em laboratório. Apenas depois disso será possível calcular o volume de energia recuperado durante a operação.

Quando calculado o volume do desvio, toda a energia não medida e consumida será cobrada por meio de processo administrativo.

De acordo com Madson Melo, gerente de Proteção da Receita da Neoenergia Brasília, as fiscalizações estão sendo intensas. “Nossa missão é garantir que seja combatido o furto de energia elétrica em todo o Distrito Federal. Nós pagamos pelo prejuízo causado por esse tipo de crime”, revelou ele.

Técnicos da Neoenergia analisam a irregularidade no medidor de energia.

Segurança

A distribuidora reforça que os “gatos” representam riscos para a segurança de quem os realiza e da população. Além disso, o furto de energia prejudica o fornecimento de energia da região, podendo causar graves problemas para a rede elétrica e ocasionar a interrupção do abastecimento.

Crime

O furto de energia é crime previsto no artigo 155 do Código Penal Brasileiro, com pena de até a oito anos de reclusão pela prática ilegal.

Denúncia

A Neoenergia reforça que o apoio da comunidade é essencial para identificar os desvios e acionar a concessionária. As denúncias são feitas, de forma anônima, nos nossos canais de atendimento, por meio do telefone 116 ou presencialmente em uma de nossas lojas de atendimento.