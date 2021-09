GDF deve liberar shows com público na próxima sexta-feira (24)

Para tanto, as pessoas deverão apresentar comprovante de vacinação com duas doses ou dose única e teste RT-PCR negativo

O Governo do Distrito Federal (GDF) pretende retomar os shows ao vivo na capital com público a partir da próxima sexta-feira (24). Estes eventos estão proibidos desde março de 2020, no início da pandemia do novo coronavírus.

Segundo o governador Ibaneis Rocha, será publicado um decreto determinando que os shows deverão ter, inicialmente, 50% de público. A medida também será válida para eventos esportivos, que já permitiam 30% de ocupação da capacidade total e devem ser autorizados a fazer a ampliação.

Para tanto, as pessoas deverão apresentar comprovante de vacinação com duas doses ou dose única e teste RT-PCR negativo feito horas antes do evento.

A flexibilização vem em conjunto com a antecipação da segunda dose da vacina da Pfizer. Aqueles que deveriam retornar ao posto de vacinação até o dia 27 de outubro poderão se vacinar a partir de quinta (23). Além da antecipação, Rocha ainda informou que a terceira dose para pessoas imunossuprimidas começará na próxima segunda (27).

Nesta terça (21), o GDF começa a vacinar adolescentes de 13 anos. Sendo assim, faltará apenas os jovens de 12 anos do público geral. A medida contraria o Ministério da Saúde, que orientou, na semana passada, que a vacinação de menores de 18 anos fosse suspensa. Outros órgãos de saúde, no entanto, pedem que a imunização seja mantida.

Ibaneis confirmou ainda que a Secretaria de Saúde deve contratar mais leitos de UTI, medida a ser tomada em conjunto com a liberação do público nos eventos.