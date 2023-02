GDF criará batalhão exclusivo para fazer segurança dos Três Poderes

Segundo a mandatária, o batalhão contará com 500 homens e já deve começar a operar na próxima semana

A governadora em exercício do Distrito Federal, Celina Leão (PP), anunciou, nesta terça-feira (28), que o governo criará um batalhão da Polícia Militar (PMDF) exclusivo para fazer a segurança dos Três Poderes.

Segundo a mandatária, o batalhão contará com 500 homens e já deve começar a operar na próxima semana. “Para que a gente possa modificar e dar o conforto necessário aos Poderes da República. Sou contra a Guarda Nacional e confio na nossa segurança pública”, disse.

A medida é como uma resposta ao ato antidemocrático ocorridos no dia 8 de janeiro, quando um grupo de contrários ao governo do presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) invadiu e destruiu as sedes do Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto.