Três casas pegam fogo em Ceilândia

No total, o lote, onde ocorreu o incêndio, tem cinco residências, sendo que três foram atingidas pelas chamas

Três casas pegaram fogo na madrugada desta quarta-feira (20), na quadra 19, conjunto I de Ceilândia Norte.

Ao chegar no local, a equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) encontrou muita fumaça e chamas vindo do local. Imediatamente a equipe iniciou o combate às chamas, o que evitou que o incêndio se alastrasse para outras casa.

No total, o lote, onde ocorreu o incêndio, tem cinco residências, sendo que três foram atingidas pelas chamas.

A ação de combate teve a duração de aproximadamente 30 minutos, e, logo após, foi feito o procedimento de rescaldo, que consiste na averiguação e resfriamento evitando a reignição das chamas.

Na hora do incidente, somente um morador do lote encontrava-se no local, que foi atendido e avaliado pelos nossos socorristas e constatado que saiu ileso e não houve a necessidade de transporte ao hospital.