Adolescente é estuprado ao sair da aula no Guará II

Um adolescente, de 14 anos, foi abusado sexualmente após sair da aula de futvôlei no Guará II na noite de ontem (19). Pouco depois, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu dois suspeitos do crime.

Segundo a corporação, o adolescente abordou uma equipe próximo a área onde ocorreu o crime e pediu ajuda.

Ao prender os suspeitos, que não estavam armados, o adolescente reconheceu um dos dois.

De acordo com a PMDF, um dos homens é morador de rua e teria obrigado o jovem a fazer sexo oral nele.

Ambos foram encaminhados para a 1ª Delegacia de Polícia, na Asa Sul, onde foi registrada a ocorrência.