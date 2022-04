Economia autoriza concurso da Polícia Civil

Segundo a decisão, as oportunidades serão distribuídas em 50 vagas imediatas e 100 vagas para cadastro reserva da PCDF

A Secretaria de Economia do Distrito Federal autorizou a realização de concurso público da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). As vagas serão para Agente Policial de Custódia.

Segundo a decisão, as oportunidades serão distribuídas em 50 vagas imediatas e 100 vagas para cadastro reserva da PCDF.

Assim, a própria corporação fica em responsável pela procura da entidade para desenvolvimento da prova e a realização do concurso.

O último concurso para agente de custódia ocorreu em 2014, quando foram ofertadas 66 vagas, e ficou sob responsabilidade da NCE/UFRJ.

A decisão foi publicada em edição oficial do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta quarta-feira (20).

Veja a decisão na íntegra:

DODF 074 20-04-2022 INTEGRA by Jornal de Brasília on Scribd