GDF contrata obras de infraestrutura no Lago Sul

A Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal (Terracap) divulgou, nesta segunda-feira (14), um aviso de abertura de licitação para contratação de obras. As reformas são de infraestrutura de drenagem e pavimentação e serão realizadas no Lago Sul. A concorrência será feita presencialmente no dia 5 de setembro, às 10h.

A empresa vencedora realizará serviços vinculados ao sistema viário (pavimentação asfáltica flexível, sinalização vertical e horizontal, calçamento e meios-fios) e infraestrutura pluvial. As benfeitorias vão contemplar os lotes E, H, I, J, K, L e M da atual QI 21, localizados no Setor de Habitações Individuais Sul (SHI/Sul).

Empresas que estiverem de acordo com as especificações e demais disposições exigidas pelo objeto podem participar do processo licitatório. Para acessar o documento referente à Licitação Presencial nº 10/2023, basta clicar aqui.

Mais informações podem ser obtidas no call center da Terracap, no número (61) 3350-2222 ou via chat online, disponível no portal da autarquia. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

