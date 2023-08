GDF investe R$ 156 mi no Trecho 3 do Sol Nascente

O governador Ibaneis Rocha percorreu as chácaras 2 e 75 do Trecho 3 para acompanhar o andamento dos trabalhos

O Governo do Distrito Federal (GDF) investiu nas obras do Trecho 3 do Sol Nascente mais de R$ 156 milhões, dando destaque para a pavimentação da Chácara 2. Até o momento, 25% do investimento já foi utilizado.

Estão sendo feitas pavimentação asfáltica, drenagem, instalação de meios-fios, construção de calçadas, sinalização horizontal e vertical, além de bacias de detenção. Trabalho que se repete nos trechos 1 e 2 da cidade, aniversariante do dia, ao completar 4 anos.

O governador Ibaneis Rocha percorreu as chácaras 2 e 75 do Trecho 3 para acompanhar o andamento dos trabalhos. “Quando entrei aqui pela primeira vez, na eleição de 2018, tomei um susto. Então, para nós é uma alegria muito grande ver que agora temos drenagem, calçadas e obras acontecendo em todos os locais”, destacou o chefe do Executivo. “Isso só engrandece um governo e a população que escolheu esse lugar para morar”, frisou

O governador lembrou também o trabalho feito pelo GDF para destravar e dar andamento às obras. “Desde que assumimos o governo em 2019 passamos por um período em que tínhamos que fazer novas licitações pelos contratos antigos que atendiam a comunidade. Hoje, nós temos as obras em pleno vapor e a gente espera entregar essa cidade completamente pronta, assim como fizemos com Vicente Pires”, pontuou.

Atualmente, os serviços estão sendo feitos no Trecho 3 para garantir a captação correta das águas pluviais e a implantação de pavimento e piso intertravado nas vias antes em terra. O objetivo é preparar a infraestrutura da cidade e minimizar os transtornos do período chuvoso. “Estamos fazendo a drenagem [que é a captação de água e a escavação das bacias], que já está bem adiantada. Nos próximos meses, as galerias já terão condições de receber a água e levar para as bacias”, anunciou o secretário de Obras e Infraestrutura, Luciano Carvalho.

Infraestrutura para população

Um dos grandes desafios para o governo é fazer a infraestrutura da região em meio à ocupação. “Estamos fazendo a pavimentação. Então, a cidade vai ganhando corpo para melhorar a qualidade de vida da população. Precisamos passar por essa dificuldade da obra na porta de casa, mas depois vem o benefício”, acrescentou o secretário Luciano Carvalho. “A dificuldade é que é uma cidade ocupada, o que prejudica o andamento dos trabalhos. Mas não nos desanimamos, vamos fazer todo o trajeto”, disse.

Morador do Trecho 3 do Sol Nascente há 10 anos, o comerciante Hugo da Silva, 30 anos, relatou como tem visto a transformação do local: “A gente não tinha asfalto, era uma calamidade total. As chuvas alagam e esperamos que essas obras nos beneficiem”.

“Temos percebido a mudança, muitas ruas têm evoluído bastante e sabemos que nada é do dia para noite. No Trecho 2 já melhorou bastante e espero que aqui [Trecho 3] também”, contou.

A aposentada Maria da Glória Silva, 67 anos, também mora no Trecho 3 e comemorou o avanço das obras na região. “Quando chove é complicado e tem enxurrada. Essa obra é positiva e está chegando na hora exata para nós”, avaliou.

