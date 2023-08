Motociclista fica em estado grave após bater em poste

Após avaliação, foi constatado que ele estava em parada cardiorrespiratória e apresentava traumatismo crânio encefálico (TCE) e lesões na face

Um motociclista ficou gravemente ferido após colidir com um poste de iluminação pública no Pistão Norte, em Taguatinga, na manhã desta segunda-feira (14).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), ao chegar no local, a equipe encontrou o motoqueiro, identificado apenas como L.A.F., de 49 anos, ainda no chão.

Após avaliação, foi constatado que ele estava em parada cardiorrespiratória e apresentava traumatismo crânio encefálico (TCE) e lesões na face.

Os militares realizaram 30 minutos de manobras de RCP, conseguindo reverter o quadro da vítima. Ele foi transportado para o Hospital de Base (IHBB).

Durante o atendimento, uma faixa da via precisou ser interditada. A Polícia Militar do DF (PMDF) foi acionada.