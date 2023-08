Ibaneis anuncia nova UPA no Sol Nascente

O anúncio da UPA aconteceu nesta segunda-feira (14), logo após a inauguração do novo restaurante comunitário de Sol Nascente

No dia em que o Sol Nascente comemora aniversário de 4 anos, Ibaneis Rocha esteve na Região Administrativa, onde fez o lançamento do novo restaurante comunitário. Além disso, o governador também anunciou uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para a cidade, que será construída com verbas federais de emenda parlamentar.

Para abrir o 15º restaurante comunitário do DF – o primeiro desta gestão –, o GDF investiu cerca de R$ 5,2 milhões. O local terá capacidade para 368 lugares e a chegada da nova unidade faz com que o Sol Nascente seja a única região administrativa a contar com dois restaurantes comunitários. Com uma distância de 6,5 km, entre um e outro, a estimativa é que os dois ofereçam 5,6 mil refeições diárias.

Na nova unidade serão servidos, diariamente, café da manhã, ao custo de R$ 0,50; almoço, por R$ 1; e jantar, por R$ 0,50. A população em situação de rua, acompanhada pelas equipes de abordagem social, pode fazer almoço e jantar gratuitamente.