GDF autoriza realização de concursos públicos que distribuirá cerca de 5,5 mil vagas

O início do ano de 2022 oferece mais oportunidades para os concurseiros do DF. O Governo do Distrito Federal autorizou a realização de três novos concursos públicos. Os processos seletivos ofertarão vagas para as secretarias de Saúde e de Educação, e também para a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). As autorizações, feitas pela Secretaria de Economia, foram publicadas no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) desta segunda-feira (7).

Ao todo, devem ser ofertadas 5,5 mil vagas nos três processos seletivos, entre os cargos de médico, professor e delegado. O anúncio da realização dos certames foi comentado pelo governador Ibaneis Rocha (MDB) em suas redes sociais, que solicitou a atenção dos concurseiros ao Diário Oficial, para assim acompanhar os novos andamentos: “Um reforço importante de profissionais em áreas essenciais para o governo”.

Diante do anúncio de novos concursos no DF, o mandatário explicou nesta terça-feira (8), como funcionará a dinâmica quando questionado sobre uma previsão de contratação: “O concurso da polícia tem um prazo de preparação muito grande, e isso varia de acordo com cada concurso. A expectativa é que sejam abertos e realizados no menor prazo possível, porque precisamos de servidores públicos qualificados”, disse Ibaneis.

Por conta da pandemia de coronavírus, grande parte dos processos seletivos que foram adiados ou cancelados nos últimos dois anos, estão sendo autorizados ou retomados. Com a retomada gradual da normalidade, motivada pela campanha de vacinação, os concurseiros devem estar sempre atentos às novidades, que vão oferecer um grande número de oportunidades para a construção de carreiras no DF.

PCDF

O próximo concurso público da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), autorizado nesta última segunda-feira (7) pelo governador Ibaneis Rocha (MDB), ofertará 50 vagas para o ingresso imediato de novos delegados, com 100 cadastros reservas. A remuneração inicial para estes funcionários da corporação é de aproximadamente R$ 18.500.

Segundo Érico Palazzo, coordenador de Carreiras Policiais no Gran Cursos Online, o diferencial dos processos seletivos da PCDF é que sempre são nomeados todos os candidatos presentes da lista de cadastro reserva.

Érico explica que o último concurso público da corporação para delegados, que foi realizado em 2014, teve as suas últimas nomeações no ano de 2020. “É importante afirmar que praticamente existem 150 vagas para esse concurso. É natural da Polícia Civil fazer a nomeação de todos”, afirma.

O professor recomenda que os candidatos estudem disciplinas que estavam presentes no edital deste último concurso, realizado pela extinta banca organizadora Funiversa, além de orientar que os estudantes estejam atentos a outros temas recorrentes nos processos seletivos para o ramo. “É importante que o aluno já inclua no seu ciclo de estudos, não só as principais matérias, como também outras, que são tributários, ambiental, processo civil e ambiental”, conclui o especialista.

Secretaria de Saúde

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES/DF) foi autorizada a realizar um concurso público com 230 vagas para médico e 460 cadastros reservas, 101 para enfermeiro, com 202 reservas, e 50 oportunidades para cirurgião dentista, com 100 candidatos podendo ir para lista de espera.

Em nota, a Saúde informou que espera que o edital do concurso público seja publicado até abril deste ano. Já a homologação do certame deve ocorrer ainda no primeiro semestre de 2022.

Como de costume, os concursos do Distrito Federal não são desejados apenas por habitantes do quadradinho. Uma das concurseiras que irá participar do processo seletivo da Saúde, por exemplo, é a mineira Andressa Mendonça, que é formada em enfermagem pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU).

Interessada em atuar na saúde pública distrital, o que mais motiva a enfermeira a prestar concursos no Distrito Federal, é a possibilidade de receber grandes remunerações e a de construir uma primorosa carreira profissional. “Quando você passa em um algum processo, são altos salários em vista de outras regiões, como aqui em Minas Gerais”, diz a concurseira.

Para conseguir a sua tão sonhada vaga, Andressa explica que estuda regularmente utilizando cronogramas e metas em sua rotina. “Esse cronograma, ele é flexível, mas é uma coisa que você tem que fazer com constância. Por mais difícil que seja a questão da disciplina, é o que tem que prevalecer”, conclui a enfermeira mineira.

Secretaria de Educação

A Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEE/DF) foi autorizada a realizar um concurso público com 776 vagas para professor de educação básica e 3.104 cadastros reservas, 20 para pedagogo-orientador educacional, com 80 reservas e 16 oportunidades para analista de gestão educacional e carreira de assistência à educação, com 258 candidatos podendo ir para a lista de espera.

A pasta informou que o edital do concurso pode sair oportunamente. No mais, as informações sobre o processo seletivo podem ser encontradas na publicação do Diário Oficial do Distrito Federal desta segunda-feira (7).