GDF anuncia o lançamento de sistema para acompanhamento de casos de covid-19 em escolas públicas

O anúncio veio dois dias após o SINPRO-DF afirmar que os casos de contaminação aumentaram em 335% em 16 dias

Gabriel de Sousa

[email protected]

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SEEDF) anunciou em uma nota enviada ao Jornal de Brasília nesta sexta-feira (3), que em parceria com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), está criando um sistema de acompanhamento dos casos de covid-19 na rede pública de ensino. Na quarta-feira (1º/9), o Sindicato dos Professores do Distrito Federal (SINPRO-DF) afirmou que recebeu denúncias vindas de 61 escolas da capital, que registraram pelo menos uma pessoa infectada pelo vírus até aquela data.

Segundo o sindicato, um levantamento foi feito com os relatos enviados pelas escolas da rede de ensino público do DF. Os dados mostram que em apenas 16 dias, o número de instituições com casos de covid-19 aumentou em mais de 335%. Somente no dia 16 de agosto, 14 escolas registraram que pelo menos uma pessoa foi infectada pelo vírus.

Segundo a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SEEDF), o sistema de acompanhamento será implementado em breve, e o anúncio oficial com detalhes de como funcionarão esses métodos de pesquisa em conjunto com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), deve ser apresentado em uma coletiva de imprensa na semana que vem.

“Está em fase de ajuste o sistema criado pela Secretaria de Saúde onde serão registrados e acompanhados os casos de covid-19 na rede pública de ensino. A ferramenta de trabalho das secretarias de Saúde e de Educação será lançada em breve”, disse a pasta da Educação em nota.

O Sindicato dos Professores do Distrito Federal (SINPRO-DF) afirmou que está participando de um comitê de monitoramento do retorno às aulas presenciais junto com a Câmara Legislativa, o Conselho de Saúde, a Organização dos Advogados do Brasil (OAB) entre outras entidades. O sindicato relata que está realizando um constante apelo à categoria e aos gestores das escolas para que informem a sindicância.

De acordo com o Sindicato dos Professores do DF, deveria haver uma ampliação das testagens nas escolas em que são registrados casos confirmados da doença. “A Secretaria de Educação vem tendo muita resistência em colocar mais gente para fazer o teste, se limitando à apenas aqueles que manifestam sintomas. E isso é ruim, porque às vezes você tem uma sala de aula com um professor ou um aluno que testou positivo. O correto e mais seguro, seria testar todo mundo que estava convivendo com aquela pessoa, e isso não está acontecendo”, afirma o Sindicato.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O Sindicato diz que não pode afirmar que existirá condições de manter o retorno presencial caso o Governo do Distrito Federal não tome providências de controle da pandemia, em especial no combate à variante delta: “A escola acaba pode ser um foco e pode potencializar isso.”

O Sindicato dos Professores do DF disponibilizou uma lista com as escolas públicas da rede de ensino que registraram casos de covid-19 entre o dia 2 de agosto até o dia 1° de setembro de 2021

1 – Jardim Infância 308 Sul

2 – CEI 416 Santa Maria

3 – CEI 08 Taguatinga

4 – CEI 307 de Samambaia

5 – EC 102 Sul Plano Piloto

6 – CED 02 RF 1

7 – EC 415 Samambaia

8 – EC 100 Santa Maria

9 – EC 308 Sul do Plano Piloto

10 – EC 55 de Taguatinga

11 – EC 121 Samambaia

12 – CAIC UNESCO São Sebastião

13 – CAIC Walter José de Moura de Taguatinga

14 – CAIC Bernardo Sayão Ceilândia

15 – CAIC Paranoá

16 – Escola Classe 305 Sul

17 – CAIC de Sobradinho II

18 – Cei 04 de Taguatinga

19 – JI 108 Sul

20 – CEI Galvão

21 – EC 13 de Ceilândia

22 – CED Myrian Ervilha

Recanto da emas

23 – CAIC Helena Reis

24 – CED AGROURBANO

25 – EC 38 Ceilândia

26 – CEF 507 de Samambaia

27 – EP 308 Sul

28 – CEF 312 de Samambaia

29 – EC RCG do Plano Piloto

30- EC 410 de Samambaia

31- CED São Bartolomeu de São Sebastião

32- EC 218 Santa Maria

33 – CEF 214 sul

34 – CEF 102 Norte

35- CED Vargem Bonita

36 – EC 115 Norte

37- CEF 410 Norte

38- EC 203 Santa Maria

39 – CEMUB – Centro de Ensino Médio Urso Branco

40 – CED Queima Lençol de Sobradinho

41 – CEF 206 Recanto das Emas

42 – CEF 08 Guará

43 – CED 01 RF 2

44 – CEF 14 Ceilândia

45 – CEMI Gama

46 – EC 43 Ceilândia

47 – EC 08 Guará

48 – Colégio da Polícia Militar CEd 01 da Estrutural

49- CEF 11 de Taguatinga

50 – CEAN

51 – CEMAB

52- CILG Guará

53 – E. C 01 de Brazlândia

54 – CEM 414 de Samambaia

55 – EC 510 Recanto das Emas

56 – EC 304 Norte (PP)

57- CAIC Assis Chatreaubriand de Planaltina

58- CEF 16 de Taguatinga comunicou agora que a escola tem dois casos confirmados

59- EC 405 norte PP

60- CEMJK – Candangolândia

61 – CEIC – Candangolândia