Áreas de Ceilândia e São Sebastião sem luz neste sábado (4)

A necessidade de uma manutenção preventiva com podas de árvores e troca de cabos farão com que regiões de Ceilândia e São Sebastião fiquem temporariamente sem energia neste sábado, 04. O desligamento é feito no intuito de garantir a segurança dos técnicos e da população durante a execução dos serviços.

Em Ceilândia, a interrupção será das 9h às 16h, na QNM 34, conjuntos D2, E2, F2, G2, H2, I2 e J. Já em São Sebastião, o desligamento será à tarde, das 14h às 17h, afetando as chácaras 2, 3, 5 a 15 e 21 da DF-140, além das chácaras União, Nascente, Guaia Mãe, Fazenda Santa Bárbara e as chácaras 23 a 30 da Colônia Agrícola Nova Betânia.

Caso os serviços sejam concluídos antes do horário previsto, a rede será energizada sem aviso prévio, reduzindo o tempo em que os consumidores permanecerão sem energia elétrica.

Com informações da Agência Brasília