Saiba quais pontos de vacinação funcionarão este fim de semana

O Governo do Distrito Federal (GDF) divulgou quais pontos estarão abertos nos dias 4 e 5

Mantendo a vacinação em ritmo acelerado e funcionando durante todo o fim de semana, o Distrito Federal já tem mais de 2 milhões de pessoas vacinadas contra a covid-19. São 78,34% vacinados com a 1ª dose, 28,38% com a segunda e 33,60% com a dose única. Para quem ainda não se vacinou, mas se encaixa na fase atual, que está vacinando pessoas acima dos 18 anos, o Governo do Distrito Federal (GDF) divulgou quais pontos estarão abertos nos dias 4 e 5. Confira:

Sábado

Domingo

Influenza

A vacinação contra a gripe continua disponível para toda a população interessada do Distrito Federal, confira quais pontos de vacinação estão aplicando o imunizante contra o vírus influenza:

Vacinação de Rotina

Já a vacinação de rotina, que segue a recomendação do Ministério da Saúde, também continua disponível nos seguintes pontos: