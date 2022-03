GDF anuncia licitação para construção da Rodoviária do Varjão

A obra vai beneficiar aproximadamente 3 mil usuários do transporte público da região e será construído em um terreno de 1,4 mil metros

O Governo do Distrito Federal (GDF) anunciou, nesta quinta-feira (24), a licitação para a construção da primeira Rodoviária do Varjão. O aviso foi publicado no Diário Oficial do DF (DODF).

A empresa vencedora do processo será a que apresentar o menor preço da concorrência. A entrega e a abertura dos envelopes estão marcadas para o dia 29 de abril, às 10h.

A obra vai beneficiar aproximadamente 3 mil usuários do transporte público da região e será construído em um terreno de 1,4 mil metros quadrados na Quadra 10, Conjunto H, Lote 01.

A estrutura contará com sala de administração, banheiros adaptados com acessibilidade, paraciclos, dois boxes de embarque e desembarque, além de seis vagas para o estacionamento dos ônibus. A obra vai gerar cerca de 50 postos de trabalho.

Atualmente, os passageiros da região e os colaboradores do sistema fazem uso de um ponto de soltura informal e sem infraestrutura adequada. O novo espaço vai oferecer mais conforto e segurança aos usuários. Além disso, com a nova estrutura, outras linhas passarão pela região.

Nova licitação

O subsecretário de terminais da Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob), Ronivaldo Bento Costa, explica que essa é a segunda vez que é realizado o processo de licitação para a construção desse terminal. “No ano passado tivemos uma empresa contratada para essa obra, no entanto, ela não cumpriu com o estabelecido no contrato, por isso foi necessário abrir uma nova concorrência”, justificou.

Os interessados deverão entregar os envelopes na sala de reuniões do 6º andar da Semob, localizada no Setor de Autarquias Sul na Quadra 1, bloco G, lotes 3 e 5, Edifício Telemundi I – Asa Sul.

As informações são da Agência Brasília