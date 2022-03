Servidores de órgãos fiscais ganham reajuste de benefício de transporte

Seis órgãos foram contemplados com o benefício. Dentre eles, os funcionários do Procon-DF, que com o reajuste de R$ 800, passarão a receber R$2.500 de benefício

Marcus Eduardo Pereira e

Elisa Costa

O Governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, assinou nesta quinta-feira (24), o reajuste de indenização de transporte para servidores públicos de órgãos de fiscalização do Distrito Federal.

A solenidade aconteceu no Palácio do Buriti, com a presença da Secretária Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus) Marcela Passamani, a Deputada federal Celina Leão, o presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) Rafael Prudente e o Vice-governador Paco Britto.

A alta dos combustíveis dificultou ainda mais a situação desses servidores, que utilizam os próprios veículos para o desempenho de suas funções. “Não sabemos o que vai acontecer no nosso futuro. Temos uma gasolina que já custa mais de R$ 7, o óleo diesel sobe o tempo todo e a inflação batendo em nossa porta”, comentou o governador Ibaneis Rocha, após assinatura do reajuste.

São 15 categorias de seis órgãos contemplados com o benefício. Dentre eles, os funcionários do Procon-DF, que com o reajuste de R$ 800, passarão a receber R$2.500 de benefício. Definido pela Sejus como um reembolso, o órgão fiscalizador não recebia correções desde 2010.

A secretária da Sejus, Marcela Passamani, representante do Procon-DF na solenidade, acompanha o pedido desde antes da pandemia. “Estamos falando de gasolina, de estacionamento. Despesas do fiscal que sai de casa, em seu próprio carro, para exercer o trabalho dele. Estamos falando de deslocamento. Algo que é usual para esses fiscais, que pagam do seu bolso a diferença da gasolina, pois a indenização de transporte não está suprindo”, avaliou.

“Tem muita coisa a ser feita. Tínhamos de R$ 800 até R$ 2.300 que é da procuradoria do DF. Todos prestando, em tese o mesmo serviço, com diferença nos ganhos. Vamos aos poucos eliminando essas distorções”, afirmou Ibaneis Rocha.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Apoio de servidores

O chefe do executivo do DF busca cada vez mais um maior apoio dos servidores públicos. Durante a fala após o ato, Ibaneis discursou sobre os benefícios que tem procurado organizar com a secretaria de economia, e lembrou do plano de saúde do servidor da capital federal, ampliado na última semana para o atendimento nacional e de servidores das forças de segurança.

“Quero dizer que mesmo que não consiga atender todas as categorias, vou fazer de tudo o possível e dentro da garantia que teremos um estado saneado. Mas repito, tem muita distorção a ser resolvida no âmbito do Distrito Federal”, finalizou.