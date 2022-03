4ª dose: DF aguarda novas vacinas contra a covid

De acordo com Pafiadache, os ajustes sobre a continuidade do plano já estão sendo ajustadas com o Ministério da Saúde

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal começou a se preparar aplicar a 4ª dose das vacinas contra a covid-19 para idosos com 80 anos ou mais. A informação foi confirmada pelo chefe da pasta, general Manoel Pafiadache, em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (24).

De acordo com Pafiadache, os ajustes sobre a continuidade do plano já estão sendo ajustadas com o Ministério da Saúde, que deve enviar uma nota técnica informando sobre a imunização em breve. “Assim que nós tivermos a nota técnica orientando sobre tudo que vai acontecer e as vacinas, nós começamos a vacinação”, disse.

Segundo o secretário, uma nota já havia sido enviada para a secretaria, mas foi devolvida com alguns questionamentos técnicos. Dessa forma, a pasta aguarda retorno.

Outro ponto citado, que impede o início dessa vacinação, é a falta da vacina da Pfizer na capital. O imunizante, que é o recomendado pelo ministério para o reforço, está com os estoques zerados.

De acordo com o subsecretário de Vigilância à Saúde, Divino Valero, após entrar em contato com o ministério e informar a falta de doses da Pfizer, a pasta disse que, até esta sexta (24), responderá sobre novos envios, mas que, caso não exista previsão de entrega, ela poderá ser substituída pela Janssen.

Valero ainda informou que, no DF, existem cerca de 40 mil idosos que se encaixam neste grupo. Vale lembrar que, assim como a terceira, a quarta dose deve ter um intervalo de quatro meses entre uma dose e outra.

Outros estados

Ao contrário do DF, que ainda está se preparando, o Rio de Janeiro iniciou, também nesta quinta, a aplicação da segunda dose do reforço para o grupo. De acordo com o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, o nicho foi considerado pelo ministério como imunossuprimidos e, por isso, foi incluído na vacinação extra.

A aplicação da quarta dose foi divulgada pelo Ministério da Saúde na última quarta-feira (23). Segundo a pasta, a decisão foi baseada em estudos que comprovam a redução da proteção pela vacina para os idosos ao longo do tempo.