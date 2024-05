GDF anuncia ações para melhorias da saúde

Por Amanda Karolyne e João Paulo Nunes

Em entrevista coletiva desta quinta-feira (23), o Governo do Distrito Federal (GDF) anunciou ações da saúde para curto, médio e longo prazo. As medidas foram anunciadas após o óbito de três crianças que foram atendidas em hospitais públicos na última semana.

Estiveram presentes na coletiva, o chefe da Casa Civil, Gustavo Rocha, a secretária de saúde, Luciene Florêncio e o presidente do Instituto de Gestão Estratégica do Distrito Federal (IgesDF), Juracy Cavalcante. Os três representantes do GDF prestaram solidariedade às vítimas.

O chefe da Casa Civil, Gustavo Rocha, citou alguns dados do que o governo Ibaneis fez desde que assumiu a gestão. “Desde 2019, foram construídos dois hospitais acoplados, sete UPA’s, 12 UBS, foram feitos 550 mil procedimentos cirúrgicos e ontem foi assinado a contratação de 150 anestestistas”

“Pelas matérias que vêm saindo, parece que a saúde do DF está parada, mas estamos parado. A saúde tem que melhorar sim, mas precisamos de tempo”, explicou o chefe da casa civil.

A secretária Lucilene citou também números que ilustram o que o GDF tem feito pela saúde da capital federal. “Do ponto de vista da atenção primária à saúde, saímos de 43,4% para 68% de cobertura, além de 176 UBS com 633 equipes formadas”.

Leitos e sobrecarga

Gustavo Rocha argumentou que houve uma sobrecarga por conta da dengue. “A saúde é um aprimoramento constante. A demanda é muito grande, o que é possivel, nos estamos fazendo. Nunca foi negada a sobrecarga no sistema de saúde do DF, mas não há crise no sistema. Ele funciona, mas há casos que precisam de melhora”, disse o chefe da Casa Civil.

De 2022 até hoje, Lucilene citou que o GDF construiu 103 leitos no total. “Há um conjunto e uma preocupação do governo em estar recompondo a força do trabalho e a manutenção estrutural para que possamos realizar os procedimentos”.

“As sazonalidades das doenças respiratórias junto com a dengue deixaram as crianças um pouco mais agravadas” disse o presidente do IgesDF, Juracy Cavalcante, que afirmou que o órgão vem tomando medidas para reforçar o atendimento da pediatria.

Ambulâncias

Lucilene Florêncio foi questionada sobre o número de ambulâncias e anunciou novas medidas para tentar solucionar esse problema. “Esperamos que nos próximos 30 dias, 60 ambulâncias possam ser entregues”, disse a secretária.

A responsável pela pasta da saúde falou também sobre uma perda na pediatria. “Houve um déficit de 158 pediatras, porém a atenção primária de saúde faz a busca da resolução de 75% das demandas pediátricas”.

Foi montada uma sala de comando pelo Iges DF para tomar medidas acertadas para determinados problemas. A equipe será composta por médicos e enfermeiros, para mitigar e trazer melhores experiências. “Obviamente tem um timing para treinar essas pessoas, mas muito em breve, questão de menos de um mês, teremos essa sala em pleno funcionamento”, explicou Juracy Cavalcante.