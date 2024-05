Organização criminosa que atraía vítimas em plataformas de relacionamento é alvo da PCDF

Nesta quinta-feira (23), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), através da 13ª Delegacia de Polícia (Sobradinho), deflagrou a Operação Sirenas, com o apoio das Polícias Civis de Pernambuco (PCPE), Paraíba (PCPB) e São Paulo (PCSP), com o objetivo de cumprir 22 mandados de prisão e busca e apreensão em Recife/PE, Itabaiana/PB e Campinas/SP.

As investigações, que duraram cerca de um ano e quatro meses, identificaram aproximadamente 20 vítimas no Distrito Federal, com a estimativa de que o grupo criminoso atue em todo o país.

Descobriu-se que um grupo de investigados atraía as vítimas em plataformas de relacionamento e, em seguida, entrava em contato exigindo transferências bancárias, apresentando-se como membros de facções e afirmando serem cônjuges das pessoas com quem fizeram contato nas plataformas.

Os autores faziam diversas ameaças às vítimas e seus familiares, inclusive enviando imagens de armas de fogo. O nome da operação, “Sirenas”, faz referência aos seres marinhos da mitologia grega que atraíam marinheiros com seu canto melodioso para naufragarem nas rochas.

As investigações permitiram identificar não apenas o grupo de presos responsável pela escolha das vítimas, mas também os beneficiários das quantias recebidas, incluindo aqueles que realizavam os saques do dinheiro. Alguns dos envolvidos, mesmo sem renda fixa, chegaram a movimentar mais de R$ 1 milhão em um período de três meses, estabelecendo relações financeiras com indivíduos envolvidos em crimes graves, como roubo a banco, roubo a correio e homicídios, entre outros.

Os investigados responderão pelos crimes de Extorsão, Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro, podendo receber uma pena máxima de 28 anos. Suas contas foram bloqueadas como parte das medidas tomadas durante a operação.