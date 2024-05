PCDF acaba com ponto de drogas no Recanto das Emas

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), através da Seção de Repressão às Drogas da 27ª DP, com o apoio de policiais da delegacia e da Divisão de Operações Especiais (DOE), deflagrou nesta manhã (23) a quinta fase da Operação Narcóticos. O alvo da ação foi o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em uma residência na Quadra 510 do Recanto das Emas, onde era suspeito de funcionar um ponto de tráfico de drogas.

Apesar da tentativa de fuga do investigado, os policiais civis conseguiram localizar uma grande quantidade de maconha e seus derivados, crack, ecstasy e rohypnol (também conhecido como Boa Noite Cinderela), além de munições de diversos calibres na residência.

O indivíduo que fugiu já possui antecedentes criminais por tráfico de drogas. A PCDF continua as investigações e busca pelo paradeiro do suspeito.