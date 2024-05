Distrito Federal ganha nova Ludoteca

O Instituto Sabin entregou para a população no Distrito Federal mais um espaço preparado para atender crianças e adolescentes vítimas de violência. Em funcionamento na 23ª Delegacia de Polícia de Ceilândia, essa é a 53ª Ludoteca do DF e a 5ª na região administrativa de Ceilândia.

As Ludotecas funcionam como espaço de apoio a atendimentos por profissionais da saúde, justiça e assistência social a crianças e adolescentes que sofrem ou testemunham situações de violência. Implantado em 2008 pelo Instituto Sabin, braço social do Grupo Sabin, o Projeto Ludotecas já soma 123 unidades em regiões onde a empresa atua, impactando mais de 20 mil pessoas.

“Há 16 anos, lançamos o primeiro espaço no Distrito Federal. Hoje estamos em todas as regiões do país, ajudando a transformar essa difícil realidade e oferecendo a essas vítimas oportunidades de uma assistência acolhedora”, observa o gerente executivo do Instituto Sabin, Gabriel Cardoso.

As ludotecas são salas ambientadas compostas por materiais pedagógicos com privacidade adequada para a escuta, oitiva ou acompanhamento terapêutico. A iniciativa visa contribuir para a qualidade e efetividade desses atendimentos na rede de atenção à violência contra crianças e adolescentes.