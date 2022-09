GDF amplia atendimento do CadÚnico

14 postos de atendimento vão ser abertos e 100 agências do Banco de Brasília vão auxiliar na população que necessita de benefícios sociais

O Governo do Distrito Federal (GDF) irá ampliar o atendimento social do CadÚnico com a criação novos 14 postos de serviço.

Segundo governador Ibaneis Rocha (MDB), além desses, o atendimento ainda terá o apoio de 100 agências do Banco de Brasília (BRB).

“Ampliamos em 14 postos de atendimento para o CadÚnico, o BRB vai abrir as portas de 100 agências para atender essas pessoas. Além disso, tivemos o incremento de 1.121 servidores na área social e aumentamos a carga horária de 30 horas para 40 horas. Mas, temos que expandir mais, e esperamos acabar com as filas no menor prazo possível”, afirmou o mandatário em entrevista à TV Globo, nesta terça-feira (13).

Pandemia e saúde

Ainda em entrevista, o governador listou as medidas tomadas durante a pandemia de covid-19. “Nós fomos vitoriosos na área social e continuaremos com nossos programas. Nós melhoramos a segurança do DF e temos os menores índices de criminalidade dos últimos anos. Avançamos na área da educação, reformamos todas as escolas e construímos várias, aumentamos as vagas de creches, cuidamos dos estudantes com o Cartão Material Escolar. Nós avançamos muito nos programas sociais”, acrescentou.

Ibaneis também falou sobre a projeção de construir três novos hospitais no DF, sendo um em São Sebastião, um no Recanto das Emas e um para a área de traumatologia. Disse também que já obteve recursos para expandir o metrô em Samambaia e que está atrás de recursos para crescer a estrutura em Ceilândia e para a Asa Norte.