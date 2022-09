Bombeiros retomam combate às chamas no Guará

O incêndio chegou a ser combatido pelos bombeiros no final da tarde de segunda (12), mas as chamas voltaram a aparecer hoje

Um incêndio que era dito como controlado desde o final do dia de ontem (12) precisou ter o combate retomado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) no final da manhã desta terça-feira (13).

Depois de cinco horas combatendo as chamas na segunda, o CBMDF deu o incêndio no Parque Ecológico Ezechias Heringer, no Guará 2, como encerrado. Entretanto, até a manhã desta terça, ainda era possível ver muita fumaça em toda a região da Saída Sul.

Ainda não se sabe o motivo, mas as chamas começaram novamente, e o combate ao incêndio precisou ser retomado na região.

O Distrito Federal está em estado de alerta vermelho pela baixa umidade, que pode ficar abaixo dos 10% hoje. A temperatura, que bateu recorde nos últimos dois dias, seguirá alta, podendo chegar a 34ºC.