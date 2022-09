Veja a agenda dos candidatos ao GDF para esta terça-feira (13)

A última pesquisa eleitoral realizada pelo Instituto Ipec mostra o atual governador, Ibaneis Rocha, na frente

Faltando 19 dias para o primeiro turno das eleições de 2022, os candidatos ao Governo do Distrito Federal seguem se movimentando pela capital. A campanha eleitoral vai até 1º de outubro, véspera das eleições, marcadas para o dia 2. Se for necessário, o 2º turno será no dia 30 do mesmo mês. Confira abaixo, por ordem alfabética, o que os candidatos que concorrem ao Palácio do Buriti farão nesta terça-feira (13).

Coronel Moreno (PTB)

Agenda não divulgada pelo candidato.

Ibaneis Rocha (MDB)

11h45: entrevista para a TV Globo

15h: sabatina no Sindicato da Indústria da Construção Civil do DF (Sinduscon-DF)

19h30: encontro do agro, no Parque de Exposições da Granja do Torto

Izalci (PSDB)

10h: visita uma loja na QNA 41 de Taguatinga Norte

10h30: caminhada na Feira dos Goianos, em Taguatinga

17h: sabatina no Sinduscon-DF

Leandro Grass (PV)

10h30: sabatina na OAB-DF

19h: sabatina no Sinduscon-DF

Leila do Vôlei (PDT)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

10h: panfletagem no comércio do Itapoã

Lucas Salles (Democracia Cristã – DC)

9h: caminhada na Feira dos Goianos, em Taguatinga

14h: caminhada para apresentar propostas a empreendedores. O local não foi informado

Keka Bagno (Psol)

9h30: assinatura de Carta Compromisso do Observatório Social de Brasília, na Praça Chico Mendes, na UnB

10h: evento na UnB

14h: sabatina no Sinduscon-DF

17h: entrevista na OAB-DF

17h: lançamento de candidatura, na Praça Chico Mendes da UnB

19h: debate sobre saúde mental na UnB

Paulo Octávio (PSD)

9h30: café com a Associação dos Defensores Públicos do DF e com Associação dos Procuradores do DF, na Asa Sul

15h45: sabatina no Sinduscon-DF

19h: reunião com a diretoria da Associação Comercial do DF, no Setor Comerical Sul

Robson da Silva (PSTU)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Agenda não divulgada pelo candidato.