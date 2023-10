Garoto de programa é preso após extorquir clientes

O indivíduo foi detido após extorquir um cliente de 27 anos

A Polícia Civil do Distrito Federal, por meio da 5ª Delegacia de Polícia, desencadeou no domingo (29) a “Operação Blackmail”, culminando na prisão em flagrante de um homem de 28 anos. O indivíduo foi detido após extorquir um cliente de 27 anos, em um caso envolvendo o aplicativo de encontros “GRINDR”.

A vítima, após um encontro marcado pelo aplicativo, convidou o suspeito para sua residência. No entanto, ao perceber que estava sendo filmado sem consentimento, pediu ao homem para parar. Diante da recusa do autor, a vítima se vestiu e ordenou que ele saísse. Após pagar a quantia combinada pelo encontro, o extorsionista não se deu por satisfeito e, mediante violência, subtraiu R$ 200 da vítima. O criminoso ainda ameaçou publicar o vídeo íntimo em uma página do site “Onlyfans” caso não recebesse R$ 700 adicionais.

Desesperado, o cliente pagou os R$ 200 exigidos via PIX e, ao amanhecer, denunciou o caso à Polícia Civil do DF através do disque denúncia (197). A vítima foi orientada a procurar a delegacia mais próxima, onde, durante o atendimento, o extorsionista voltou a contatá-lo, exigindo o pagamento restante.

Após investigações, os policiais identificaram o criminoso, descobrindo que ele operava a partir de uma pousada na Asa Norte. Uma equipe policial se posicionou no local, observando o indivíduo saindo de um prédio em frente à pousada e entrando em um veículo de aplicativo. A abordagem foi realizada e o extorsionista foi detido.

Ao retornarem ao local onde o suspeito estava hospedado, os policiais encontraram drogas em seu quarto. O homem, agora sob custódia, enfrentará acusações de roubo, extorsão e posse de drogas para consumo pessoal, crimes que, somados, podem resultar em até 20 anos de prisão.