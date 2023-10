Vem aí mais um Top Of Mind

Grande evento amanhã no CICB premiará as empresas mais lembradas pelos brasilienses em 2023

Mais uma edição do Top Of Mind, realizado pelo Jornal de Brasília, vai premiar as 21 empresas mais lembradas pelo consumidor do Distrito Federal, nesta quarta-feira (1º), no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB). O evento, promovido há 23 anos pelo JBr, busca valorizar as marcas que fazem a cabeça dos brasilienses.

As empresas premiadas receberão um troféu e certificado do Top Of Mind Brasília 2023. Além disso, na cerimônia de premiação será apresentado para todo o público presente o Anuário deste ano. O Anuário conta com uma publicação anual e exclusiva, na qual apresenta as histórias de sucesso, desafios e estratégias de marketing das empresas premiadas a cada ano.

Em cada edição, o Jornal de Brasília realiza uma pesquisa de mercado para conhecer as marcas mais lembradas pelo consumidor da capital do Brasil. Este ano, o levantamento foi feito pela Opinião – Informação Estratégica, em todo o DF. O levantamento coleta os nomes das empresas mais citadas pelos brasilienses em diversas categorias.

O gerente de marketing do Jornal de Brasília, Felype Afonso, mostra-se otimista com mais uma edição do Top of Mind.

“Nossa expectativa é que seja o “Top dos Tops”! Estamos preparando uma festa de premiação incrível para as marcas mais lembradas de Brasília, e o time inteiro não está medindo esforços para que seja a melhor edição do Top of Mind Brasília”.

As empresas premiadas e as pessoas participantes da pesquisa recebem sempre cada edição do Top Of Mind com muita satisfação: “Todos enxergam o projeto com muita expectativa! O evento acontece sempre neste período do ano, mas desde o início as empresas nos procuram animadas para saber da edição”, explica Afonso.

Para o empresário Paulo Octávio, que vai receber o prêmio este ano na categoria construtora, a premiação indica que a empresa segue agradando e atendendo os brasilienses.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“O reconhecimento dos consumidores, que é fielmente espelhado pela pesquisa do Top of Mind do Jornal de Brasília, é nosso maior objetivo. E a conquista de todos os troféus desde que o prêmio foi criado mostra que estamos no caminho certo. Esta sequência nos deixa muito felizes e aumenta nossa responsabilidade. Nossa meta segue sendo manter a PaulOOctavio como a construtora mais lembrada pelo consumidor, graças aos empreendimentos de qualidade que construímos e às campanhas extremamente competentes da Gabinete C, nossa agência de publicidade”, comenta o empresário.

A dona da Ótica Diniz, Aline Diniz, outra empresa que será premiada em 2023, lembrou de todos os 17 prêmios do Top Of Mind que a marca já recebeu ao longo dos anos, e sobre sua importância:

“Quando você é lembrado, e está na mente do consumidor realmente a mensagem que passa para o restante das pessoas é que aquela empresa desenvolve um bom trabalho. O prêmio passa credibilidade, mostra que aquela marca é relevante e de confiança”.

Empresas que serão premiadas em 2023

Fibra/Senai – Curso técnico profissionalizante

– Curso técnico profissionalizante Claro -Telefonia móvel e banda larga

-Telefonia móvel e banda larga Sabin – Laboratório de análises clínicas

– Laboratório de análises clínicas Santa Lúcia – hospital particular

– hospital particular Tio João – Marca de arroz

– Marca de arroz Polar Tintas – Loja de tintas

– Loja de tintas Café do Sítio – Marca de café

– Marca de café Ótica Diniz – Ótica

– Ótica Thaís Imobiliária – Imobiliária

– Imobiliária Farmacotécnica – Farmácia de manipulação

– Farmácia de manipulação Atacadão Dia a Dia – Atacadista

– Atacadista Pampas – Restaurante de carnes/churrascaria

– Restaurante de carnes/churrascaria Polyèlle – Loja de calçados

– Loja de calçados CVC – Agência de turismo

– Agência de turismo Bali – Concessionária Fiat

– Concessionária Fiat Bio Mundo – Loja de produtos orgânicos;

– Loja de produtos orgânicos; Brasília Palace – Hotel de Brasília

– Hotel de Brasília Castelo Forte – Loja de material de construção

– Loja de material de construção PaulOOctavio – Construtora

– Construtora Taguatinga Shopping – Shopping center

– Shopping center Bolos do Flávio – Loja de bolos

SAIBA MAIS

O Anuário deste ano conta com uma tiragem de 12.500 exemplares. A revista é distribuída em agências de viagens, hotéis, restaurantes, Sala Vip do Aeroporto Internacional de Brasília – Juscelino Kubitschek, escritórios, consultórios, hospitais, universidades, shoppings, academias e outros estabelecimentos de grande circulação.