Gama registra 35°C e DF tem pelo terceiro dia maior temperatura do ano

Ainda de acordo com o instituto, ao menos 50 cidades brasileiras registraram ontem as maiores temperaturas do ano até o momento

O Distrito Federal registrou, nesta terça-feira (13), o terceiro recorde seguido de maior temperatura do ano. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), no Gama, o calor chegou a 35°C e a umidade relativa do ar 10%.

No domingo (10), em Águas Emendadas a temperatura foi de 34°C, e ontem, também no Gama, ela ficou em 34,2°C, de acordo com o Inmet.

Ainda de acordo com o instituto, ao menos 50 cidades brasileiras registraram ontem as maiores temperaturas do ano até o momento. “As altas temperaturas são provocadas a partir da formação de uma massa de ar seco associada à falta de chuva, cenário comum nesta época do ano na área central do Brasil”, explica.

Segundo especialistas do Inmet, a medida que os dias sem chuva se prolongam, a massa de ar seco se intensifica. Mais cedo, o instituto havia emitido um alerta vermelho pela baixa umidade do ar, que deve ficar em 12% no DF.

Com a baixa umidade, o Inmet alerta para grande risco de incêndios florestais e à saúde, como doenças pulmonares e dores de cabeça.