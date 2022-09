Augusto Cury participará de seminário promovido pelo TJDFT

Confira a programação completa no link e inscreva-se. As inscrições são gratuitas e dão direito a certificado

O professor, escritor e psiquiatra, Augusto Cury, irá participar do III Seminário Internacional de Gestão e Inovação no Judiciário. O evento será realizado entre os dias 14 e 16 de setembro, das 9h às 12h. O evento é promovido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, por meio da Escola de Formação Judiciária (EjuDFT). Será possível acompanhar pelo canal do Youtube do TJDFT.

Serão abordados temas como Boas Práticas Judiciais em Portugal, Rede de Pesquisa no Judiciário: da Gestão de Dados às Políticas Sociais; o papel da Universidade das Nações Unidas na Governança Digital e o Caso de São Tomé e Príncipe, e a Governança Digital no Judiciário Brasileiro, entre outros.

Confira a programação completa no link e inscreva-se. As inscrições são gratuitas e dão direito a certificado de participação para os devidamente inscritos. O objetivo do evento é promover a troca de informações e ações para o aprimoramento do Judiciário global. Além disso, entregar uma Justiça inovadora e humana.

O evento é organizado pelo Grupo de Pesquisa Gestão, Desempenho e Efetividade do Judiciário (GEJUD), e conta com o apoio da Enfam, CNJ, AMB, Amagis/DF, OAB e Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra.