FAPDF premia pesquisadores, estudantes de ensino médio e startups

A Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAP-DF) amplia o prazo de submissões para o Prêmio FAPDF, as inscrições podem ser realizadas até o dia 02 de outubro através do Sistema de Informação e Gestão de Projetos (SIGFAP).

A premiação tem como objetivo reconhecer, dar visibilidade e premiar pesquisadores fomentados pela FAPDF, estudantes de ensino médio de escolas públicas e privadas e empreendedores de startups, com trabalhos de grande potencial e contribuição para o desenvolvimento científico, tecnológico e inovador do DF. As categorias premiadas são: Pesquisador Destaque, Pesquisador Inovador, Estudante Destaque e Startup Destaque.

Os trabalhos recebidos em todas as categorias serão avaliados por uma comissão de avaliação e classificados em 1º, 2º e 3º lugar. Os valores dos prêmios variam de R$ 2 mil a R$ 10 mil a depender a categoria e colocação alcançada. A premiação ocorrerá a partir do dia 16 de novembro de 2022.