Morre dono de restaurante Roma, aos 85 anos

Simon Pitel estava internado no Hospital Brasília, no Lago Sul, devido a um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e não resistiu

O dono de um dos mais tradicionais restaurantes de Brasília, o Restaurante Roma, faleceu no último domingo (11).

Simon Pitel estava internado no Hospital Brasília, no Lago Sul, devido a um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e não resistiu.

O empresário foi enterrado na tarde desta segunda-feira (12), no cemitério Campo da Esperança.

O Restaurante Roma foi inaugurado há 62 anos e está localizado na W3 Sul. Pitel chegou à Brasília em 1960, quando deixou Bruxelas, na Bélgica, para morar na capital.

Em abril deste ano, o Governo do Distrito Federal (GDF) reconheceu o legado do belga e o homenageou com a medalha Brasília 60 anos.