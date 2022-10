Gama recebeu R$ 115 milhões em investimentos em quatro anos

Uma das maiores entregas na cidade foi na área de saúde, com a criação de uma UPA, inaugurada no fim de outubro do ano passado

Prestes a completar 62 anos, o Gama recebeu, desde 2019, mais de R$ 115 milhões de investimento distribuídos em 58 obras de infraestrutura, que beneficiaram mais de 100 mil habitantes. “O Gama vai estar fazendo 62 anos com muita obra finalizada e em andamento”, afirma a administradora local, Joseane Feitosa.

Uma das maiores entregas na cidade foi na área de saúde, com a criação de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), inaugurada no fim de outubro do ano passado.

Com investimento de cerca de R$ 6 milhões, a unidade tem capacidade para atender 4,5 mil pacientes, ajudando a desafogar o Hospital do Gama. Outro reforço para o setor é a reforma da Unidade Básica de Saúde 7, com investimento de aproximadamente R$ 5 milhões. “O posto de saúde estava abandonado havia mais de dez anos, e agora já iniciamos a obra de reconstrução”, completa a administradora da cidade.

Tradicionais no Gama, as feiras Permanente e Galpão tiveram as primeiras obras custeadas pelo governo. Ao todo, foram investidos R$ 541 mil nas duas, já entregues completamente novas aos comerciantes e aos clientes. Outro equipamento público a ganhar uma reforma após muitos anos é a Rodoviária do Gama. Estão sendo investidos R$ 5,56 milhões no equipamento público.

A infraestrutura viária também acumula melhorias. “A gente iniciou [as melhorias no Gama] fazendo novo asfalto, justamente onde tem o maior fluxo de carros, ou seja, nas avenidas principais. A nossa proposta é também fazer nova pavimentação nas entrequadras do Gama”, explica Joseane. “Outra obra importante que fizemos foi a rotatória que liga DF-290 ao Setor Sul. Lá era apenas uma ligação de terra. Aconteciam muitos acidentes, era uma insegurança total”.

Foram feitos trabalhos de pavimentação asfáltica na Área de Desenvolvimento Econômico (ADE), no Setor de Múltiplas Atividades (SMA) e na Ponte Alta (VC-341/VC-475), além da recuperação de pavimento na DF-483 (Avenida da faculdade Uniceplac), na Avenida dos Pioneiros, na Avenida Paulo Hungria (rua do Comper) e na Quadra 33/34 do Setor Leste (rua Big-Big).

Em agosto teve início a reconstrução da DF-180, um trecho de 12 km que liga a BR-060 à DF-290, com investimento de R$ 15 milhões. “A gente vem trabalhando muito, seja na área urbana, seja na área rural”, complementa a administradora.

Comerciante no Gama, Valdei da Mata Silva, 39 anos, destaca a melhoria nas vias e na Feira do Galpão. “As pistas estão bem melhores. A reforma da feira também ficou muito boa”, comenta. Ele diz adorar o Gama. “Acho uma cidade maravilhosa e que melhorou muito ao longo dos anos”.

Segurança e lazer

Para o jovem Gabriel Neves Ferreira, 27 anos, que é nascido e criado no Gama, a cidade mudou, principalmente em relação à segurança. “Em questão da estrutura, vejo que mudou muita coisa. Tem muito mais segurança, principalmente aqui na área da rodoviária”, destaca.

Um dos motivos foi a instalação de 48 câmeras de monitoramento em toda a região administrativa. Os equipamentos foram instalados em pontos estratégicos e são acompanhados pelo Batalhão da Polícia Militar do Gama e pela Secretaria de Segurança Pública (SSP). A substituição dos postes por luminárias de LED também trouxe tranquilidade aos moradores. Só no Setor Leste do Gama foram trocados 217 equipamentos.

Outra iniciativa do governo para promover seguridade no Gama é criar meios de a população ocupar as áreas públicas. São mais de R$ 1 milhão em emendas para a reforma de quadras poliesportivas. Com ajuda do programa RenovaDF, parques, praças e parquinhos estão ganhando cara nova. É o caso do campo de grama sintética da Quadra 50, que está sendo finalizado pelos alunos. Além disso, há uma série de áreas públicas reformadas pelo programa Adote uma Praça, da Secretaria de Projetos Especiais (Sepe).

A pedido da comunidade ciclista, está sendo construída uma ciclovia às margens dos condomínios da Ponte Alta Norte. A via seguirá até o Catetinho e terá ao lado uma pista de cooper. “Foi um pedido dos ciclistas, porque a gente ouve muito a comunidade. Vai da UnB até o Catetinho. Vai trazer mais segurança e conforto”, avalia Joseane Feitosa.

Programação cultural

Como já é tradição, o aniversário do Gama dura o mês todo. Desta quinta (6) ao dia 14, a programação é no estacionamento do Estádio Bezerrão, com ações do programa Cultura na Cidade, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec); feira de artesanato, promovida pela Secretaria de Turismo (Setur) e shows, áreas de lazer e gastronomia.

Especialmente para as crianças, o evento no Parque Infantil do Setor Leste terá roda de histórias, oficina de construção de bonecos e espetáculos teatrais e circenses, nos dias 9, a partir das 8h, e 16, a partir das 14h. Também no dia 9 haverá a terceira edição do Rally de Regularidade, a partir das 7h30, com largada no Setor de Áreas Isoladas. Toda a programação é gratuita.

As informações são da Agência Brasília

