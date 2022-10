APCEF/ADEF busca recuperação em jogo de volta contra as Leoas da Serra (SC) pela LFF

Para chegar às semis da competição nacional, as garotas do DF precisam da vitória no tempo normal e na prorrogação

Com grande desafio pela frente, a APCEF/ADEF (DF) faz os últimos ajustes táticos e técnicos para enfrentar a forte equipe das Leoas da Serra (SC), pela segunda partida das quartas de final da Liga Feminina de Futsal (LFF). Com a derrota de 6 a 3 sofrida dentro de casa, o que resta para o time brasiliense é juntar forças para renovar o ânimo e pensar somente na vitória.

“A expectativa é de um jogo muito difícil. Mas estamos nos preparando bem, estudando muito o jogo e os nossos erros, para que a gente faça uma partida mais equilibrada e mais competitiva. E, quem sabe, a gente consiga a nossa classificação”, avaliou Lucas Fernandes, treinador da APCEF/ADEF.

Tudo isso será colocado à prova neste sábado, às 17h, no Ginásio Jones Minosso, na cidade catarinense de Lages. Ainda mais porque as donas da casa devem contar com um apoio massivo da torcida. As Leoas da Serra são favoritas para o confronto, já que se classificaram na terceira posição da primeira fase da LFF 2022, com oito vitórias. No currículo, títulos de peso como Copa do Brasil, Taça Brasil, Supercopa do Brasil, Libertadores e do Mundial Interclubes.

Com esse clima de superação, as garotas do Distrito Federal têm a missão dentro de quadra de maximizar os acertos e minimizar os erros. Para isso, é preciso total atenção para não sair atrás do placar – como ocorreu no primeiro jogo – e dificultar o tamanho do feito nas quatro linhas. Uma vitória simples, por um gol de diferença, já coloca as representantes de Brasília de volta à luta pela classificação, que terão que ficar à frente nos gols também na prorrogação.

Portanto, para seguir mais longe e firmar a bandeira do DF no cenário brasileiro do futsal feminino, a APCEF/ADEF terá que jogar com sua alma, fortalecer o espírito de equipe e contar a juventude do elenco para conquistar seu lugar ao sol, diante da tradição e experiência das Leoas em seu ginásio. Para a torcida de Brasília e região, vale acompanhar a transmissão ao vivo da NSports pelo YouTube.

Sobre o mata-mata da LFF 2022

Após as 12 equipes participantes se enfrentarem entre si, oito delas chegaram à fase final, divididas em quartas de final, semifinal e final. O campeão da LFF representará o país na Copa Libertadores da América.