Laboratório Regional do Guará é reformado e ganha novos equipamentos

Com investimento de R$ 670 mil, espaço foi readequado e poderá ampliar o atendimento para também receber demandas de outras regiões

O laboratório de análises clínicas localizado na Unidade Básica de Saúde (UBS) 2 do Guará passou por uma reforma de adequação estrutural e recebeu equipamentos modernos. Com as melhorias implementadas, o laboratório, que atualmente atende toda a Região Centro-Sul de Saúde, na qual estão incluídos Setor de Indústrias e Abastecimento (SIA), Estrutural, Riacho Fundo e Riacho Fundo II, Candangolândia, Park Way, Núcleo Bandeirante e Setor Complementar de Indústria e Abastecimento (SCIA), poderá ampliar o atendimento para também receber demandas de outras regiões de saúde.

O laboratório conta com 31 servidores, entre farmacêuticos, biomédicos e técnicos de laboratório, e realiza entre 40 mil e 50 mil exames por mês, de acordo com a chefe da unidade, Maria Betânia Soares. “Será possível desafogar outros laboratórios da Rede”, frisou Betânia. A readequação do espaço para receber as novas tecnologias e acomodar adequadamente os servidores durou um ano, e o custo foi de R$ 670 mil.

O secretário adjunto de Assistência à Saúde, Luciano Moresco, disse que o novo maquinário do laboratório representa um impacto positivo para o DF. “A população sairá ganhando com a celeridade com que os exames vão sair e a capacidade instalada e aumentada”, afirmou.

“O diferencial dessas novas máquinas é a eficiência na realização dos exames que a gente vai poder entregar à população, com uma qualidade muito superior e ainda podendo atender outras regiões administrativas que não só a Centro-Sul”, destacou a superintendente da Região de Saúde Centro-Sul, Michelle Lopes.

A gestora também lembrou o aumento na capacidade de realizar análises da unidade: “É um laboratório capaz de processar uma grande quantidade de exames por dia. Este laboratório servirá de suporte para todo o DF, principalmente, para as regiões administrativas mais próximas”.

Foto: Joel Rodrigues/Agência Brasília

“Esses novos equipamentos instalados na unidade fazem parte de um longo processo de modernização do parque tecnológico dos laboratórios de toda a Rede SES-DF, incluindo ainda o Laboratório Regional de Ceilândia e o Laboratório da Policlínica de Taguatinga visando aumentar a padronização, a velocidade de liberação e a qualidade técnica do exame liberado.

O principal contrato, cujo valor é de R$ 10,1 milhões, inclui o fornecimento de equipamentos inclusive para todos os hospitais com fornecimento de reagentes possibilitando a realização de 70 tipos de exames [bioquímicos, biológicos e hormonais]”, ressalta Samuel Dias, referência técnica distrital (RTD) em patologia clínica da Gerência de Apoio Diagnóstico da Secretaria de Saúde (SES).

Com informações da Agência Brasília