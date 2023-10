Gama completa 63 anos com investimentos de mais de R$ 140 milhões

GDF executou cerca de 80 obras de infraestrutura na cidade desde 2019; melhorias contemplam reforma da UBS, recuperação de importantes vias e construção de creche e escolas

Gama celebra 63 anos nesta quinta-feira (12), acumulando melhorias nas áreas de educação, saúde, mobilidade e acessibilidade. Desde 2019, a região administrativa recebeu investimentos do Governo do Distrito Federal (GDF) superiores a R$ 140 milhões – montante que viabilizou a execução de 80 obras de infraestrutura, trazendo benefícios aos seus 137,3 mil habitantes.

“O Gama é uma cidade que tem crescido e o investimento do GDF acompanha esse crescimento”, enfatiza a administradora regional, Joseane Feitosa. Ela afirma que o investimento alterou o status da região administrativa. “Deixamos de ser uma cidade-dormitório. Hoje, boa parte dos habitantes moram e trabalham por aqui. O Gama se tornou um verdadeiro polo econômico e de influência.”

Aos 85 anos, o servidor público aposentado Antônio Gomes Formiga, um dos pioneiros de Brasília, se diz emocionado em ver o crescimento da cidade. “Cheguei aqui em 1962 e moro, desde 1966, na mesma casa. Eu vi Brasília nascer e pude ver o Gama crescer graças a este nosso governador, que é um grande tocador de obras. A cidade precisava desse cuidado, e não consigo expor em palavras o orgulho de ver o que ela se tornou”.

Saúde

Entre as obras em andamento, um dos destaques é a reforma da Unidade Básica de Saúde (UBS) 7, antigo Centro de Saúde 8 do Gama. O GDF investe mais de R$ 7,8 milhões na recuperação do espaço, permitindo ampliar os atendimentos públicos aos moradores da região.

Além da UBS 7 e do já existente Hospital Regional do Gama (HRG), a cidade também conta com uma recém-inaugurada unidade de pronto atendimento (UPA) apta a atender 4,5 mil pacientes. “Essas entregas vão desafogar os atendimentos, permitindo um acesso mais amplo da comunidade aos serviços de saúde”, pontua Joseane.

Nascida e criada no Gama, a técnica em enfermagem Cirene Silveira, de 60 anos, comemora os investimentos em melhorias na saúde local. “A UPA era algo em que ninguém mexia. O governador Ibaneis Rocha veio, assumiu e entregou essa maravilha. Não há como descrever como a qualidade de vida do morador do Gama melhorou nesses últimos cinco anos. Não temos do que reclamar”, diz.

Mobilidade

Na área de mobilidade urbana, o esforço do Executivo ajudou a dar maior fluidez ao trânsito da cidade, com a inclusão de benfeitorias para usuários do transporte público e na acessibilidade.

Hoje, as principais vias do Gama contam com ciclovias, e as áreas mais movimentadas da cidade possuem calçadas reformadas, mais amplas e acessíveis.

Outra obra de destaque na gestão do governador Ibaneis Rocha é a restauração das DFs 180 e 290 e da BR-060. Um empenho de quase R$ 17 milhões permitiu a recuperação das vias, beneficiando 10 mil motoristas diariamente e assegurando o desenvolvimento de uma importante região agrícola da capital.

“O Gama é enorme e abrange áreas urbanas e rurais. Graças ao esforço do governo, o agricultor familiar está crescendo; não à toa, recentemente, temos registrado números recordes na plantação de alface. A cidade está crescendo, está de cara nova e a população vê na prática a mudança para melhor”, destaca Joseane.

Importantes vias de ligação e de acesso à cidade também passaram por serviços de recuperação asfáltica e pavimentação, como DF-483, VC-341, VC-361, DF-480, VC-379, VC-383, DF-290, DF-475, além das avenida dos Pioneiros, Buriti e Sayonara, entre outras.

Educação

Estão em andamento as obras de reconstrução do Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (Caic) Castello Branco, localizado no Setor Oeste. A reforma da unidade educacional, com capacidade para atender 1.120 alunos, está orçada em R$ 12,7 milhões. Os recursos são do GDF e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

O montante está sendo utilizado para reformar mais de 5,6 mil m², que contemplam a construção de 22 salas de aula, espaço dos professores, diretoria, biblioteca, auditório, laboratórios de informática, ciência, música e pedagogia; banheiros, refeitório, cozinha e área de alimentação. Na parte externa, uma quadra coberta será recuperada, com pintura do piso e instalação de traves e tabela de basquete.

Já na Área Especial 1, no Setor Norte, as equipes do governo trabalham para finalizar a construção do Centro de Educação da Primeira Infância (Cepi). “Além da reforma do Caic e da construção dessa creche para atender a cidade, todas as 54 escolas do Gama receberam obras, foram todas reformadas”, acrescenta a administradora regional.

Esporte e lazer

Nos últimos cinco anos, a cidade passou por inúmeras intervenções para ampliar o acesso popular ao esporte. O pacote de melhorias inclui a reforma e ampliação do Skate Park, recuperação de quadras poliesportivas, reforma do Parque Leste, implantação das novas quadras de areia, construção de campos sintéticos e reformas nas piscinas dos centros olímpicos e paralímpicos (COPs).

Em breve, a população também poderá usufruir das novas dependências do renovado Estádio Bezerrão, um dos cartões-postais da cidade. A arena, com capacidade para 22 mil torcedores, passa pela maior reforma desde que foi construída, em 2008, com o empenho de R$ 3 milhões em reparos estruturais, renovação das arquibancadas e vestiários, entre outros trabalhos.

Com informações da Agência Brasília