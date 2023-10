Incêndio em residência assusta moradores de condomínio no Jardim Botânico

Apesar de outra residência ocupar o mesmo lote, ela era mais distante do foco do incêncio, não sendo acometida pelas chamas

Na noite de quarta (11), por volta das 19h, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender uma ocorrência de incêndio em residência do Condomínio Mansões de Itaipú, no Jardim Botânico, empenhando cinco viaturas.

A casa, que fica na rua 42 do condomínio, é feita de contêiner, e as chamas ficaram concentradas apenas no local. De acordo com os bombeiros, foi possível ver uma grande quantidade de fumaça e chamas saindo do interior da residência.

Uma equipe dos bombeiros rapidamente entrou no local e iniciou o combate às chamas, que estavam em todos os cômodos do imóvel.

Foram montadas linhas de combate com utilização de água e também de espuma abafadora, sendo assim possível debelar o incêndio. Logo depois, os bombeiros fizeram a varredura a fim de neutralizar possíveis novos focos. A operação de combate, extinção e rescaldo durou aproximadamente 1h30.

Apesar de outra residência ocupar o mesmo lote, ela era mais distante do foco do incêncio, não sendo acometida pelas chamas. O local ficou aos cuidados da proprietária do imóvel, e não houve vítimas ou animais feridos na ocorrência.