Homem que se passava por vendedor de trufas é preso com drogas na Asa Norte

Policiais faziam uma ronda de rotina quando perceberam a atitude suspeita do vendedor e fizeram a abordagem

Na noite de ontem (11), por volta das 20h, um homem que se passava por vendedor de trufas de chocolate foi preso na residencial da 408 da Asa Norte, onde estava traficando drogas.

Os policiais militares do Grupo Tático Operacional do 3º Batalhão (Gtop 23) faziam uma ronda de rotina quando perceberam a atitude suspeita do vendedor e fizeram a abordagem.

Com o traficante foram encontradas 10 porções de ecstasy, 17 porções de cocaína, duas porções de cocaína do tipo escama de peixe, 42 porções de maconha tipo Colômbia Gold, R$ 210 em dinheiro, uma máquina de cartão e também uma caixa com trufas de chocolate.

O homem e as drogas foram levados para a 5ª Delegacia, onde foi registrado o crime em flagrante.