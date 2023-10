Homem armado tenta fugir, mas é preso pela PMDF no Gama

O motorista assumiu a propriedade da arma e informou não possuir a documentação de posse ou porte, sendo autuado em flagrante

Um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo após abordagem no Setor Oeste do Gama na noite de ontem (11), às 23h30.

Os policiais militares da ROTAM receberam a denúncia de disparo de arma de fogo na região de mata no Setor Oeste e intensificaram o patrulhamento no local, até que se depararam com um veículo suspeito. O motorista do Sandero, ao perceber a presença da viatura, jogou seu carro para cima da guarnição antes de tentar fugir, sem sucesso.

A abordagem foi realizada e os policiais encontraram uma espingarda calibre .22 com 13 munições intactas. O motorista assumiu a propriedade da arma e informou não possuir a documentação de posse ou porte.

Por isso, ele recebeu voz de prisão e logo em seguida foi conduzido à 20ª Delegacia, onde foi autuado em flagrante.