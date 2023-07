Funcionário de açougue furtava carnes em Ceilândia

Os funcionários do estabelecimento foram alertados de que o investigado ia diariamente até uma rua próxima ao local e escondia carnes

Um funcionário de 23 anos, de um açougue na região de Ceilândia foi preso em flagrante pela Polícia Civil do Distrito Federa (PCDF), nesta quinta-feira (13), pela prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança.

O jovem trabalhava no açougue localizado na QNP 13, há 03 anos. Segundo o delegado chefe da 19ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Norte), Thiago Peralva, os funcionários do estabelecimento foram alertados de que o investigado ia diariamente até uma rua próxima ao local e escondia carnes durante o seu horário de almoço. No final da tarde, ao sair do trabalho, ele buscava os produtos, que escondia em via pública.

Os policiais efetuaram a prisão no momento em que o funcionário buscava três pacotes de carnes no local em que estavam escondidos. Ele foi autuado em flagrante delito e encaminhado à carceragem da PCDF, onde aguardará audiência de custódia.