Condenado pela bomba no aeroporto assistiu vídeos de como fazer explosivos

No depoimento prestado à CLDF, um dos suspeitos disse que foi ameaçado por ‘elementos da extrema-direita’ na ocasião

De acordo com informações enviadas pela Polícia Civil do DF à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do 8 de Janeiro, o empresário George Washington de Oliveira, que já foi condenado pela bomba nos arredores do Aeroporto de Brasília na véspera de Natal de 2022, acessou pelo menos 14 vídeos no YouTube que ensinavam a fazer explosivos.

“Como explodir uma bomba de dinamite”, “Como fazer um detonador” e “Fazer pavio com pólvora” estavam dentre os títulos de vídeos acessados por George Washington. Além disso, há informações de que Oliveira já havia pesquisado sobre dinamite na Shoppee, plataforma de compras online.

Ele está preso desde maio, condenado a nove anos e quatro meses de prisão pelo atrentado. Alan Diego dos Santos, outro envolvido, pegou cinco anos e quatro meses de prisõ.

No depoimento prestado à Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), Alan disse que foi ameaçado por ‘elementos da extrema-direita’ na ocasião.