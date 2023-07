Distribuidora de drogas: homem é preso por tráfico em Águas Claras

Para disfarçar a prática, o suspeito realizava a entrega das drogas em sacos plásticos ou até em embalagens de salgadinho

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu, nessa quarta-feira (12), um homem acusado de tráfico de drogas em Águas Claras. Segundo a corporação, o comércio era feito em uma distribuidora de bebidas.

As investigações da Operação Fish Scale começaram há cerca de um mês, após diversas denúncias anônimas que indicavam que o comércio era utilizado para a venda dos entorpecentes.

Ainda de acordo com a PCDF, o suspeito utilizava alguns artifícios para disfarçar a prática, como realizar a entrega das drogas em sacolas plásticas ou até mesmo em pacotes de salgadinho.

No dia da prisão, o homem realizou a venda para diversas pessoas. Uma delas foi abordada logo após deixar o local com um pacote de salgadinho. Com o usuário foi encontrada uma porção de cocaína. Ele confirmou que havia comprado a droga na distribuidora.

Aproveitando o momento em que o suspeito deixou o comércio, a polícia realizou a prisão em flagrante. Com ele foram encontrados quatro pinos de cocaína e R$ 25. Já no estabelecimento foi encontrada mais uma grande quantidade de cocaína, onde parte já estava fracionada em pinos, uma balança de precisão, duas máquinas de cartão e R$ 176 em espécie.