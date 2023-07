Detran realiza Operação Sossego na Asa Norte

Ação acontecerá em dois grandes pontos de bloqueio a partir das 20h30

A Asa Norte será alvo da Operação Sossego realizada pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), na noite desta quinta-feira (13). O foco serão veículos com descarga livre ou silenciador de motor de explosão defeituoso. A pena pode ser de R$ 195,23 e cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação

O ponto de encontro será no Depósito de Veículos Apreendidos da Asa Norte (DVA I), próximo ao autódromo, por volta das 20h. De lá, as equipes de fiscalização se deslocarão para montar dois grandes pontos de bloqueio, a partir das 20h30.

O coordenador de Policiamento e Fiscalização de Trânsito da região Oeste, Wesley Cavalcante afirma que a intenção é abordar de 150 a 200 motos.

Na última operação, segundo o coordenador, 190 motos abordadas. “A última foi no Guará. Umas 190 motos abordadas, 10 com escapamento alterado, 03 inabilitados e 6 motos removidas ao depósito, entre outras infrações”, afirmou.

A ação visa retirar de circulação as motocicletas com descarga livre ou silenciador de motor de explosão defeituoso, deficiente ou inoperante, além daquelas que podem gerar fatores de risco no trânsito do Distrito Federal.

Conduzir veículo com descarga livre ou silenciador de motor de explosão defeituoso, deficiente ou inoperante, é infração grave, prevista no inciso XI do artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro, penalizada com multa de R$ 195,23 e cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação.