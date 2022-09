Secretaria de Saúde do DF divulga atualizações da covid-19 e da monkeypox

Com a vacinação avançada, a Secretaria de Saúde do DF não registra mortes causadas pela covid-19 desde o dia 10 de agosto

No final da tarde desta quinta-feira (15), a Secretaria de Saúde do DF (SES-DF) atualizou o número de casos da covid-19 e da monkeypox, a varíola dos macacos, divulgando o boletim diário de ambas as doenças.

Até às 17h de hoje, 838.367 casos de covid-19 haviam sido confirmados, 65 a mais que no dia anterior. Do total de casos notificados até então, 98,5% estão recuperados, e 1,4% deles evoluiu para óbito.

A média móvel de mortes, que já chegou a ser de 73 por dia em 2021, está há duas semanas zerada. A última vez em que a Secretaria de Saúde do DF registrou mortes pela doença foi no dia 10 de agosto, há 36 dias.

Monkeypox

Outro número divulgado pela Secretaria de Saúde do DF foi o de casos de monkeypox, a varíola dos macacos. Já são 245 casos confirmados na capital federal, sendo 236 em pessoas do sexo masculino e nove do sexo feminino. A maior parte deles está na faixa etária de 20 a 39 anos.

Os exames laboratoriais já descartaram outros 488 casos que estavam em investigação, e seguem averiguando 194 casos suspeitos.