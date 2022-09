Professores oferecem aulas presenciais gratuitas para concurso do Detran-DF

Com formato 100% presencial, as aulas acontecem já na próxima semana , dias 19,20 e 21 de setembro.

Com formato 100% presencial, professores renomados oferecem aulas gratuitas para concurso do Departamento de Trânsito do DF (Detran-DF). As aulas acontecem já na próxima semana , dias 19,20 e 21 de setembro.

Os concurseiros poderão contar com uma ajuda extra de quatro professores renomados de segunda a quarta. “Sempre fizemos isso. A ideia surgiu há anos, com o objetivo de democratizar o ensino para concursos”, comenta o professor Deodato Neto, um dos coordenadores do projeto.

Ele explica que as aulas serão voltadas para todos os tipos de concurseiros, novos e experientes. “Vamos nos basear em questões da Banca IBFC. Aqueles que já estão estudando poderão revisar com questões, e quem vai começar agora, pega a teoria com base nas questões, uma forma mais rápida e objetiva de aprender o conteúdo”, pontua.

Ainda segundo Deodato, com as aulas é possível mostrar os detalhes do concurso que saiu, no caso, o Detran DF, e mostrar a melhor forma de preparação. “Esse projeto é importante para mostrar que é possível mudar de vida e conquistar a tão sonhada estabilidade financeira”, defende o profissional.

Aos 31 anos, Yasmin Moura é uma das candangas inscritas no projeto. Para ela, as aulas são objetivas, com teoria e muitas questões. “E o fato de ser presencial é um fator que me agrada muito e passa mais tranquilidade na hora de fazer a prova”, comenta a estudante. Ela conta ainda que acompanhou o time de professores durante a pandemia no formato online, e os bons resultados a fizeram retornar ao programa. “será um imenso prazer conhecê-los pessoalmente, sei da qualidade do curso e dos professores então minha expectativa é bem alta para essas aulas”, acrescenta.

Para Yasmin, as aulas são um norte para quem está se preparando para esse concurso. “São focadas e objetivas, com o edital aberto não temos mais tempo para enrolação, então contamos com a experiência dessa equipe para acertar as questões da prova”, acredita. Ela diz ainda que pretende prestar esse concurso devido a boa remuneração, os benefícios concedidos e a estabilidade gerada por ele. “A mudança de vida para mim e para minha família decorrente da aprovação nesse concurso é gigante, portanto pretendo me dedicar ao máximo para atingir esse objetivo”, finaliza a concurseira.

As aulas serão ministradas por professores com anos de experiência, que já atuaram em diversos preparatórios, ajudaram na aprovação de milhares de pessoas, e acontecerão de forma presencial no “Cuca Concursos” (514 Sul, bloco B, loja 59), a partir das 19 horas.

As aulas acontecerão da seguinte forma:

Segunda: Português e Informática;

Professores: Deodato Neto e Fabrício Dutra.

Terça: Direito Administrativo;

Professor: Kaique Balbuena.

Quarta: Legislação de Trânsito;

Professor: Marcos Girão.

Sobre o concurso

O certame oferece 366 vagas, sendo 240 para Técnico em Atividades de Trânsito e 126 para Analista em Atividades de Trânsito, com salários que variam de R$ 4.650,00 a R$ 6.437,50 e as provas estão previstas para dezembro deste ano.

Segundo o edital, estão previstas 123 vagas imediatas e 243 em cadastro reserva. Os candidatos devem ter nível superior e médio, de acordo com a vaga pretendida.

Os interessados podem realizar as inscrições no período de 10 de outubro a 8 de novembro, no site da banca organizadora, IBFC, mediante pagamento da taxa de R$ 80,00 e R$ 90,00.

Serviço

Aulas gratuitas para o concurso do Detran-DF

Data: 19,20 e 21 de setembro

Hora: A partir das 19h

Local: Cuca Concursos (514 Sul, bloco B, loja 59)

Inscrição gratuita pelo link:

http://cucabsb.com.br/curso/semanadetranSite:http://cucabsb.com.br/curso/semanadetran