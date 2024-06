Filhote de bugio-de-mãos-ruivas recebe o nome Café em votação popular

O Zoológico de Brasília abriu votação nas redes sociais para que o público escolhesse o nome do filhote macho de bugio-de-mãos-ruivas na última quarta-feira (26). Após 24 horas, o nome Café foi o grande vencedor, recebendo mais de 1.467 votos. As outras opções eram Thiaguinho, Ameixinha e Tarzan.

Os nomes da enquete foram escolhidos pelo público, após o Zoológico abrir espaço para sugestões de apelidos para o filhote. O pequeno Café, que nasceu em janeiro deste ano, é o terceiro filho do casal Lipe e Bel. A chegada dele leva alegria e esperança para a conservação da espécie, que está em risco de extinção.

A participação do público nesse tipo de interação é fundamental, como destacou o diretor-presidente do Zoológico de Brasília, Wallison Couto: “A interação do público nas nossas atividades e decisões é essencial para fortalecer a conexão entre a comunidade e o zoológico. Além de tornar a experiência mais envolvente para os nossos visitantes, essas interações são uma forma valiosa de educação ambiental, promovendo a conscientização sobre a importância da conservação das espécies e do meio ambiente.”

O Zoológico de Brasília desempenha um papel importante nos esforços de conservação do bugio-de-mãos-ruivas, trabalhando para preservar essa espécie e muitas outras. A instituição investe em programas de reprodução, pesquisas científicas e atividades educativas, sempre buscando envolver a sociedade e aumentar a conscientização sobre a importância de proteger a fauna.

*Com informações da Agência Brasília