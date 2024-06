SES-DF firma atas para manter abastecimento de medicamentos antidepressivos

Foram publicadas, no Diário Oficial do Distrito Federal, as atas de registro de preços de diversos anestésicos locais e medicamentos antidepressivos orais. Com os instrumentos, será possível a emissão de pedidos de aquisição dos medicamentos, permitindo o abastecimento da rede da Secretaria de Saúde (SES-DF).

Os medicamentos antidepressivos que tiveram as atas celebradas na segunda-feira (25) e iniciarão o processo de aquisição são: fluoxetina 20mg, imipramina dragea 25mg, amitriptilina 25mg (cloridrato), nortriptilina 25mg e nortriptilina 50mg.

Os medicamentos fluoxetina e amitriptilina estão entre os mais buscados nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), sendo fundamental o reabastecimento. Atualmente, há mais de 1 milhão de comprimidos de fluoxetina e 600 mil de amitriptilina nas unidades de Atenção Primária. Além deles, há mais de 57 mil comprimidos de imipramina dragea 25 mg e mais de 65 mil de nortriptilina 25mg nas UBSs. Em toda a rede, são 582 cápsulas de nortriptilina 50mg disponíveis.

As atas foram registradas no sistema eletrônico e os pedidos serão emitidos para aquisição dos medicamentos, que são destinados para as unidades hospitalares e para as UBSs.

*Com informações da SES-DF