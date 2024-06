Feira pet no Taguaparque terá produtos confeccionados por reeducandos

A Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do DF (Funap), órgão vinculado à Secretaria de Justiça e Cidadania do DF (Sejus), participará, neste fim de semana, de evento pet no Taguaparque, transformando o local em um paraíso para os amantes de pets e aqueles que buscam aprender mais sobre cuidados e adoção responsável. O evento começa nesta sexta-feira (28) e vai até domingo (30).

A Funap estará presente com produtos para pets confeccionados por reeducandos da oficina de costura. Entre os itens à venda estão camas pet, casas de gato, arranhadores, enfeites e tapetes. “Esta é uma oportunidade única para mostrarmos à sociedade o talento e a dedicação dos nossos reeducandos, que, por meio da oficina de costura, confeccionam produtos de alta qualidade para pets. Estamos orgulhosos de contribuir para um evento que promove o bem-estar animal e a responsabilidade social”, diz a diretora-executiva da Funap-DF, Deuselita Martins.

A abertura oficial do evento será nesta sexta, às 8h, marcando o início de três dias repletos de atividades. Os visitantes terão a oportunidade de participar da Feira de Adoção, organizada pelo Instituto Cultural e do Bem-estar Animal (ICBEM). No sábado (29), o evento continuará com palestras dedicadas aos apaixonados por animais. O domingo (30) contará com palestra ministrada pelo especialista Alexandre Rossi, o Dr. Pet, às 10h30.

*Com informações da Agência Brasília